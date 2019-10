Caserma dei Carabinieri a Licola, interrogazione di Cirielli (FdI): si riapra subito questo presidio di sicurezza.

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini rispetto alla chiusura (che permane ormai da due anni) della caserma dei Carabinieri di Licola, frazione del Comune di Pozzuoli, per via di importanti lavori di ristrutturazione che non sarebbero stati ancora completati”.

Lo annuncia il Questore della Camera Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia): “Tale situazione – spiega – ha portato all’organizzazione di manifestazioni di protesta da parte dei residenti che ne chiedono con forza la riapertura, in quanto considerata essenziale per assicurare la sicurezza, l’ordine pubblico e la legalità della zona, spesso teatro di episodi di microcriminalità. La cittadinanza, in particolare, lamenta da tempo uno stato di grave degrado, che va dallo spaccio di sostanze stupefacenti agli episodi di violenza. Mi auguro che i ministri competenti ascoltino la richiesta dei residenti ed intervengano, in tempi rapidi, per favorire la riapertura della caserma di Licola, da sempre presidio di legalità e sicurezza per gli abitanti di Pozzuoli. A loro assicuro il mio impegno affinchè ciò possa accadere il primo possibile”.