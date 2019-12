Consiglio comunale, chiesto all’unanimità lo stato di calamità.

L’assessore Luigi Felaco ha presentato la delibera n. 579 del 5 dicembre 2019 per il riconoscimento dei lavori di somma urgenza per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumità attraverso la messa in sicurezza di alberi radicati presso alcune strade della collina di Posillipo e su via Sant’Ignazio di Loyola fortemente compromessi a seguito dell’evento atmosferico straordinario e imprevisto nei giorni di novembre. Dopo interventi di Moretto, che ha contestato l’anomalia della scelta della ditta, come descritta nel verbale relativo, Santoro ha richiesto la verifica del numero legale, acceratato in 22 presenti. Subito dopo la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e l’astensione di Zimbaldi.

L’assessora Alessandra Clemente ha quindi presentato la delibera 589 del 12 dicembre 2019 per il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza effettuati per lo sprofondamento avvenuto in via Calascione. Dopo l’intervento di Moretto, che ha chiesto ulteriori chiarimenti, forniti dall’assessora Clemente con la lettura del verbale di somma urgenza, la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e l’astensione di Zimbaldi e Sgambati.

La delibera successiva, 590 del 12 dicembre 2019, è stata presentata dall’assessore Felaco: riguarda lavori di somma urgenza effettuati per la messa in sicurezza di alberature di alto fusto lungo via Petrarca e in via Stadera 86. Sono intervenuti: Vincenzo Moretto, sempre sulle modalità di scelta della ditta incaricata e sulla natura di non urgenza dell’intervento in via Stadera, che era stato richiesto da tempo; Andrea Santoro, che ha chiesto all’assessore Felaco di valutare seriamente un intervento radicale di rimozione dei pini marittimi, altamente pericolosi, e la loro sostituzione con essenze più adeguate. Dopo la replica dell’assessore Felaco, la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Santoro e Moretto, e l’astensione di Caniglia, Sgambati e Zimbaldi.

L’assessora all’Istruzione Annamaria Palmieri ha illustrato la delibera 592 del 12 dicembre 2019 che propone al Consiglio il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza presso i plessi Aldo Moro, Nicholas Green e presso il 13° Circolo Nido De Meis, tutti ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 6. La delibera è stata approvata a maggioranza, con il voto contrario di Santoro e Moretto e l’astensione di Caniglia e Sgambati.

Sempre l’assessora Palmieri ha illustrato la delibera 593 del 12 dicembre 2019 per il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza presso il 10° circolo A.S. Novaro nella Municipalità 6. Dopo l’intervento del consigliere Moretto, la delibera è stata approvata a maggioranza, con la contrarietà di Moretto e Santoro e l’astensione di Caniglia, Sgambati e Zimbaldi.

La delibera 594 del 12 dicembre 2019 di riconoscimento della spesa per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza dei plessi San Giovanni Bosco, De Meis, 90 e 13° Circolo Materna Maranda, nella Municipalità 6, è stata presentata dall’assessora Palmieri e approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e Santoro.

L’assessore alle Politiche urbane Carmine Piscopo ha presentato la delibera 596 del 12 dicembre 2019, di proposta al Consiglio, per la Variazione al Bilancio 2019/2021 con l’utilizzo di quota dell’avanzo vincolato da destinare al restauro e risanamento conservativo dell’ex convento Gesù alle Monache di via Settembrini. Dopo l’intervento del consigliere Moretto, la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e Santoro e l’astensione di Sgambati.

L’assessora Buonanno ha illustrato la delibera 601 del 12 dicembre 2019, di proposta al Consiglio, per fare salvi gli effetti della delibera di Giunta 461 dell’8 ottobre 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale e non ratificata, relativa alla fornitura di materiali per l’adeguamento funzionale della sala CED di Palazzo San Giacomo. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Zimbaldi e il voto contrario di Moretto e Santoro.

L’assessore Piscopo ha quindi illustrato la delibera 602 del 12 dicembre 2019, di proposta al Consiglio, per il riconoscimento di un debito fuori bilancio dell’importo di € 2.906.727,57 a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli e di sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Moretto ha evidenziato la complessità di questa annosa vicenda; Santoro ha ricordato la delicatezza della vicenda, non solo sul piano civile ma anche sul piano penale. Dopo la replica dell’assessore Piscopo, la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e Santoro e l’astensione di Caniglia e Zimbaldi.

L’assessora Rosaria Galiero ha presentato la delibera 605 del 12 dicembre 2019 di Variazione di Bilancio per l’applicazione dell’avanzo vincolato da destinare alla progettazione esecutiva e alla realizzazione della scala di accesso alla Torre Campanaria di Santa Chiara. Dopo gli interventi di Elena Coccia, che ha espresso preoccupazioni per l’impatto dell’intervento, e la replica dell’assessora che ha ricordato che si tratta di ratifica di un atto già approvato dalla Giunta, la delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione del presidente Fucito, del gruppo Napoli in Comune a Sinistra e di Moretto e Santoro.

La delibera 606 del 13 dicembre 2019, che propone al Consiglio la Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2017, è stata presentata dal vice sindaco Enrico Panini che ha anche dato comunicazione all’Aula che i Revisori dei Conti non hanno espresso il parere in quanto si tratta di atto soltanto ricognitorio. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Moretto e Santoro e l’astensione di Zimbaldi e Caniglia.

La delibera 607 del 13 dicembre 2019 è stata presentata dal vice sindaco Panini. La delibera è una Variazione al bilancio per il rimborso delle differenze stipendiali ad un dipendente avente diritto alla “restitutio in integrum” dopo l’assoluzione in un processo e la reintegrazione in servizio. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Moretto, Santoro e Zimbaldi. L’assessora Annamaria Palmieri ha presentato la delibera 611 del 13 dicembre 2019 che propone al Consiglio di fare salvi gli effetti della delibera 462 dell’8 ottobre 2019 e le consequenziali obbligazioni giuridiche relative alla Variazione del Bilancio per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 agli studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Moretto, Santoro, Zimbaldi e Caniglia.

L’assessore Del Giudice ha presentato la delibera 613 del 13 dicembre 2019 che propone al Consiglio comunale il riconoscimento di un debito fuori bilancio a favore di S.A.P.N.A. per maggiore spesa per il conferimento dei rifiuti per l’annualità 2018. La delibera La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Moretto e Santoro e l’astensione di Zimbaldi e Caniglia.

L’assessora Buonanno ha presentato la delibera 614 del 16 dicembre 2019 per la Variazione al bilancio 2019/2021, annualità 2019, per l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata a destinazione vincolata e del correlato capitolo di spesa a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Comune di Napoli e la Prefettura per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. La delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Santoro e Moretto e l’astensione di Caniglia e Zimbaldi.

Il vice sindaco Panini ha presentato la delibera 620 del 17 dicembre 2019 che propone al Consiglio l’applicazione al bilancio di previsione 2019 di quota dell’avanzo accantonato nel rendiconto della gestione 2018 al Fondo passività potenziali per il finanziamento di debiti fuori bilancio emersi nell’esercizio finanziario 2019. La delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Santoro e Moretto e l’astensione di Zimbaldi.

La delibera 621 del 17 dicembre 2019 con la proposta al Consiglio di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 maggio al 31 ottobre 2019, presentata dal vice sindaco Panini, è stata approvata a maggioranza, contrari Santoro e Moretto e astenuto Zimbaldi.

Il presidente Fucito ha quindi introdotto la delibera 638 del 20 dicembre 2019 precisando che i Revisori hanno comunicato di non dover esprimere parere essendo un atto confermativo. Il vice sindaco Panini ha illustrato la delibera che propone al Consiglio di integrare la delibera 24 del 28 maggio 2019 per la contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di uno svincolo della Tangenziale. Il consigliere Gaetano Troncone (Misto) è intervenuto criticamente: l’amministrazione mette di fronte il Consiglio ad un atto sul quale non si è discusso; ha ricordato le precedenti prese di posizione del Consiglio sulla Tangenziale. Anche Santoro è intervenuto chiedendo che sia chiarito il contenuto della delibera; Salvatore Pace è intervenuto per ricordare che si tratta dello svincolo via Cilea e della necessità di accedere ad un mutuo per far fronte agli effetti di un giudizio. Stefano Buono si è associato alla richiesta di rinviare alle commissioni della delibera nella quale non ravvisa motivi di urgenza. Il vice sindaco Panini ha spiegato che la delibera mira a saldare un debito di 2 milioni derivante da sentenza per la realizzazione, già avvenuta, di uno svincolo per il quale il Consiglio ha già approvato l’accensione di un mutuo. La Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato il 18 dicembre la necessità che il Comune confermi entro il 31 dicembre l’accensione del mutuo non avendo possibilità di far fronte al debito con altre risorse. Dopo un ulteriore giro di interventi, di Buono, Moretto, Santoro e Troncone, la delibera 638 è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Santoro, Moretto e Troncone e l’astensione di Sgambati, Zimbaldi e Frezza.

Prima che la seduta fosse sciolta, Marco Gaudini ha illustrato una mozione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, che chiede di attivare le procedure formali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’intero territorio comunale e chiede al Governo l’istituzione di una unità di crisi presso la protezione civile nazionale per interventi straordinari sulle alberature. Dopo alcune proposte di modifica dell’assessore Felaco, che ha comunque espresso il parere favorevole dell’amministrazione, la mozione è stata approvata all’unanimità.

Esaurito l’ordine dei lavori, la seduta è stata sciolta.