Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro.

La Polizia Municipale con personale motorizzato e automontato del Gruppo Intervento Territoriale nell’ultimo mese ha predisposto servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale che hanno interessato sia le zone della Movida del fine settimana che le periferie della Città. Nelle notti della movida napoletana gli agenti hanno effettuato numerosi controlli per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebrezza contestando n. 26 verbali e trasmettendo la relativa notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Nelle periferie il personale del Gruppo intervento Territoriale veniva impiegato in postazioni di controllo della velocità con dispositivo telelaser, attività che consentiva l’accertamento di 119 violazioni con il ritiro o la revoca di n. 67 patenti di guida per guida a velocità non consentita. Al fine di dare efficacia alla Ordinanza Dirigenziale n. 654 del 30 dicembre 2019 relativa alle limitazioni della circolazione dei bus turistici nel Centro Storico della Città gli agenti provvedevano con appositi servizi di controllo accertando n. 83 violazioni e nello specifico n. 63 per il mancato rispetto della predetta Ordinanza.

Le attività hanno riguardato anche i controlli per la prevenzione e repressione dell’attività di parcheggiatore abusivo con la denuncia all’A.G. di 49 soggetti dediti all’attività abusiva, durante le attività venivano elevati n. 1119 verbali per sanzionare la sosta irregolare dei veicoli.