GdF sequestra liquori e champagne contraffatto a Ponticelli.

Circa 2 mila bottiglie di champagne e liquori di marca contraffatte sono state sequestrate dalla Polizia nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli.

Il sequestro è scaturito dal fermo, avvenuto ieri, di un un uomo di 38 anni, già denunciato in passato, a bordo di un’ auto in via Botteghelle.

Sull’ auto gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno trovato 15 cartoni di champagne di marche molto note, contraffate- In una perquisizione nell’ abitazione del 38 enne, i poliziotti hanno trovato 1049 bottiglie tra alcol puro, grappa e liquori vari, 984 bottiglie di champagne di marchi prestigiosi, 1000 etichette con il contrassegno dello Stato e numero seriale, oltre 8000 etichette adesive di noti marchi, e tappi in alluminio e cartoni per il confezionamento.

Tutto il materiale era contraffatto contraffatto.

Il 38 enne è stato denunciato per contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. (ANSA)