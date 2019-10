Il Comandante dei Carabinieri si appella ai genitori: controllate le tasche dei vostri figli.

“Controllate le tasche dei vostri figli, evitate che vadano in giro con un coltellino in tasca: purtroppo sempre più spesso sta capitando che ragazzi che non hanno nessun legame con gli ambienti criminali si trovino a reagire per questioni di orgoglio rischiando di commettere un omicidio”.

É l’appello ai genitori che il generale di brigata Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, ha lanciato oggi dalla sede ANSA di Napoli dove si è recato in visita nell’ambito di un tour nelle redazioni giornalistiche partenopee.

Il generale La Gala, parlando con i giornalisti dell’Agenzia, ha voluto sottolineare l’importanza di restituire il senso di sicurezza ai cittadini anche “attraverso un’assidua e corretta collaborazione con gli organi di informazione”.

“Dobbiamo fare in modo – ha spiegato il neo comandante provinciale – che la sicurezza reale, a cui lavoriamo con enorme impegno ogni giorno, corrisponda anche una sicurezza percepita”. (ANSA)