Il Monopoly si tinge d’azzurro con l’edizione dedicata al Napoli.

Intere generazioni di appassionati e tifosi potranno sfidarsi, tra PROBABILITÀ e IMPREVISTI, ripercorrendo i momenti più emozionanti della recente storia del Calcio Napoli. L’accordo tra SSC Napoli e Winning Moves, licenziataria Hasbro, dà il VIA a un’edizione speciale del gioco da tavolo più giocato al mondo interamente dedicata al club azzurro. Il tabellone, le carte e i contratti di negoziazione, infatti, condurranno i giocatori, a ogni lancio di dadi, in un appassionante viaggio tra le più avvincenti gesta della squadra azzurra: la tensione del gioco di contrattazione più famoso del mondo si combinerà con la memoria dei momenti più significativi per i fan degli azzurri.

Nelle 22 caselle si ripercorrono i momenti più emozionanti della storia della SSC NAPOLI come le dediche alle conquiste storiche della squadra, come i due scudetti e la coppa UEFA, ma anche i momenti della storia più recente della gestione della attuale proprietà De Laurentis. Dalla serie C fino al ritorno nell’élite europea della Champions League, ogni casella è dedicata ad una partita indimenticabile come la vittoria contro la Juve a Torino (aprile 2018) con goal di Koulibaly all’89esimo con tanto di foto.

Al posto delle strade ci sono nomi e frasi evocative: “La rimonta diabolica”, “All’ultimo respiro”, “A testa alta”, solo per citarne alcune.

Le 4 stazioni sono dedicate ai settori dello stadio San Paolo: Curva A, Curva B,

Tribuna Posillipo e Distinti.

Nella versione speciale calcio, le case da costruire dell’edizione tradizionale diventano TRIBUNE e gli alberghi si trasformano in STADI.

Al posto dei tradizionali token (pedine) ci sono la coppa dello scudetto, il pallone, la scarpa da calcio, la porta.

Gioco, memoria ed emozione ad ogni tiro di dado.

Il Monopoly SSC Napoli, in scia con quelli delle più importanti squadre di Europa – partendo dalle inglesi come il Manchester United o il Liverpool, passando per il Real Madrid ed Paris Saint Germain, fino ad arrivare alle italiane Juventus, Inter e Roma – sarà in vendita dall’8 dicembre nei migliori negozi di giocattoli, alla Feltrinelli e nel WEBSTORE del Calcio Napoli.

Un regalo ideale e un gioco che non può mancare sui tavoli dei tifosi azzurri.

Fischio d’inizio…VIA!

Il progetto creativo del Monopoly SCC Napoli è curato da WSTAFF, hanno preso parte al progetto LATTE BERNA, TOP Mail e Palazzo Petrucci. L’ufficio stampa è curato da dipunto studio.