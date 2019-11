Incendio a Casola, un ustionato grave.

Un incendio è scoppiato nella notte in un’ abitazione a Casola di Napoli, piccolo Comune dei Monti Lattari, ai confini con Gragnano.

Gravemente ustionato l’ unico presente al momento del rogo, G.

C., 62 anni, coniugato si trovava nell’ appartamento in vicolo D’Auria II, nel centro storico del paese.

Lo stabile a due piani è stato avvolto dalle fiamme verso le ore 3.

I primi soccorsi alla vittima sono stati prestati dal cognato che ha chiamato i Vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Dalle prime indagini, pare che a innescare l’incendio possa essere stato un mozzicone di sigaretta.

Il ferito è in gravi condizioni, ed è stato trasportato al centro grandi ustionati di Brindisi. (ANSA)

