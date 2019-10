Cinque persone sono rimaste lievemente intossicate in un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento nel quartiere Fuorigrotta, al civico 16 di Via Pirandello.

Le fiamme – secondo quanto ha ricostruito la Polizia – sono state originate da un ferro da stiro caduto su un materasso di lattice.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le condizioni degli intossicati non destano preoccupazioni. (ANSA)