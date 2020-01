Lancio di sassi contro ambulanza, è la sesta aggressione in una settimana.

Lancio di oggetti e minacce all’indirizzo di un’ambulanza e del suo personale medico nel Napoletano, il giorno dopo il sequestro di un’altra ambulanza compiuto a Napoli da una baby gang. E’ quanto denuncia l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’.

L’episodio risale alla tarda serata di ieri quando – secondo il racconto dell’associazione – la postazione Casoria Saut è stata allertata per un codice rosso ad Afragola (Napoli). Una volta sul posto l’ambulanza è stata bersaglio di numerosi oggetti gettati da un balcone.E il personale minacciato mentre percorreva le scale dell’edificio.

In precedenza – riferisce Nessuno tocchi Ippocrate – intorno alle ore 22, al Loreto Mare di Napoli, un paziente giunto in ospedale assieme alla moglie per dolori al torace si è scagliato contro l’infermiera impegnata con un altro paziente in codice rosso mentre attendeva di sostenere gli esami. L’infermiera sarebbe stata strattonata e minacciata. Si tratta – si precisa nel post – della sesta aggressione dall’inizio dell’anno. (ANSA)