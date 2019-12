Maltempo, danni a Capri, fermi i collegamenti per le isole.

Biglietterie dei traghetti e degli aliscafi scoperchiate dal vento a Marina Grande: è uno dei danni registrati a Caprti a causa della bufera di vento di stamane.

I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere vari alberi di alto fusto abbattuti dal vento.

Unica partenza dal porto di Capri, poco prima delle 8, è stata quella del traghetto della Caremar, che a causa delle onde – che durante la notte hanno raggiunto l’altezza di 6 metri -, non poteva più restare ormeggiato alla banchina di Marina Grande per motivi di sicurezza, come ha comunicato la compagnia di navigazione.

A bordo solo una ventina di persone che erano rimaste bloccate ieri a Capri. Fermi da ieri i collegamenti marittimi da e per Ischia e Procida. (ANSA)