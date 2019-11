Maltempo, scuole, parchi e cimiteri chiusi martedì 12.

Il Comune di Napoli ha annunciato che le scuole, i parchi e i cimiteri resteranno chiusi nella giornata di martedì 12 novembre.

Il sindaco Luigi de Magistris ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. A breve firmerà l’ordinanza.

I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità dell’allerta meteo.

Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per prudenza l’Amministrazione Comunale si è espressa per la chiusura delle scuole per la giornata di domani martedì 12 novembre.

Il sito del Comune di Napoli è attualmente in sovraccarico per i numerosi accessi dovuti all’attesa ordinanza della chiusura delle scuole.