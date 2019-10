Movida, ordinanza del Sindaco: niente alcool dopo mezzanotte.

Divieto di vendita a Napoli di bevande in vetro o lattine dopo mezzanotte, orari di chiusura dei locali, obbligo del mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro delle aree antistanti per le attività di take away e obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, di evitare di produrre suoni e rumori dopo la mezzanotte che siano percepibili all’esterno.

Sono alcune delle misure dell’ordinanza sulla ‘movida’ emessa oggi dal sindaco, Luigi de Magistris.

Le misure si collocano nell’ambito delle azioni dell’Amministrazione comunale ”per la tutela della sicurezza urbana e del decoro della città e con il fine di promuovere un’ordinata e civile convivenza, migliorare il livello della qualità della vita ed assicurare la più ampia fruibilità dei beni di uso collettivo”.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore per 8 mesi. Il testo prevede sanzioni per i trasgressori e dispone l’aumento dei controlli della polizia municipale e l’intensificazione da parte di Asia della raccolta del vetro. (ANSA)