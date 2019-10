Movida, Polizia Municipale attiva nei controlli nel weekend.

La Polizia Municipale con il Gruppo Intervento Territoriale ha intensificato le attività di polizia stradale tra via S. Maria di Costantinopoli, via Pessina, via Conte di Ruvo e piazza Museo Nazionale.

Dai controlli, che hanno riguardato complessivamente 90 veicoli, tra cui autovetture, motocicli e autobus turistici, sono emerse 72 violazioni per sosta irregolare, 5 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica e 3 violazioni per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. L’attività ha determinato il ritiro di 5 patenti di guida e il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 6 persone, di cui 3 parcheggiatori abusivi e 3 conducenti in stato di ebbrezza. >

Il personale appartenente all’Unità Operativa Chiaia ha invece effettuato controlli per la sosta e sui parcheggiatori abusivi tra il Lungomare e Posillipo. Sono stati sanzionati quattro parcheggiatori abusivi di cui due a via Ferdinando Russo che, da accertamenti, sono risultati con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, un altro in via Posillipo ed un soggetto in piazza San Luigi che, oltre ad essere multato perché effettuava il parcheggiatore abusivo, era in possesso di un’auto sprovvista di assicurazione puntualmente sottoposta a sequestro come prescritto dalla normativa in materia.