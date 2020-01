Polizia Municipale, controlli a Chiaia.

Gli Agenti dell’Unita’ Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno effettuato controlli nella zona dei Baretti di Chiaia verificando il rispetto delle regole a tutela della sicurezza urbana. Sanzionate due attività una in via Carducci e l’altra in Piazza San Pasquale per il mancato rispetto delle autorizzazioni per l’impatto acustico. In via Bisignano e vico Belledonne verbalizzati quattro bar per mancato rispetto della ordinanza 906 relativa alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Inoltre in Piazza Vittoria ,via Nisco, via Fiorelli e via Imbriani sono stati sanzionati con ordine di allontanamento sette parcheggiatori abusivi. In via Mergellina verbalizzati due attività commerciali per occupazione di suolo con bancarelle di dolciumi. Agenti del Reparto Investigativa Centrale nell’area di via Nuova Marina e Piazza Mercato hanno sanzionato 18 parcheggiatori abusivi con ordine di allontanamento e sequestro dei proneventi illeciti per euro 172, oltre a verbalizzare 82 veicoli per sosta irregolare.

