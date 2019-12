Presentato il “Giocattolo sospeso”. Alessandra Clemente: “un grande gesto per i bambini in occasione del Natale”

“Dal 3 dicembre 2019 torna a Napoli il “Giocattolo sospeso”, l’iniziativa solidale del Comune di Napoli che s’ispira alla tradizione del caffè sospeso e che ha permesso di raccogliere negli ultimi tre anni circa 4000 giocattoli per i bambini della città di Napoli che altrimenti non li avrebbero avuti. Fino al 6 gennaio sarà possibile acquistare, presso i negozi aderenti all’iniziativa, un giocattolo da lasciare in sospeso per una famiglia che ne abbia bisogno. Un piccolo, grande gesto per far sì che ogni bambino della città ritrovi sotto l’albero di Natale o per la Befana un gioco con cui giocare, divertirsi e vivere appieno la magia di queste Feste. Per ritirare il giocattolo sarà, invece, necessario rilasciare una copia del proprio documento di identità per i controlli successivi ad opera della Polizia Locale del Comune di Napoli.”

Lo rende noto Alessandra Clemente, assessore ai Giovani e Patrimonio del Comune di Napoli. “In questi anni, appurato che le donazioni superano di gran lunga i ritiri in negozio, abbiamo inoltre provveduto a creare una rete di associazioni, educative territoriali e realtà che lavorano con i bambini più fragili della nostra città cui distribuire i tanti giocattoli che restano in deposito a fine manifestazione. A tal proposito – prosegue la Clemente – mi piace dire che a Napoli la mano che dona è sempre più grande della mano che prende.

L’iniziativa ha, inoltre, valicato i confini cittadini, arrivando in altre città italiane e addirittura all’Estero a conferma del fatto che la nostra città riesce ad esportare un patrimonio immateriale di tradizioni e conoscenze che arricchisce tutto il mondo. Tantissimi sono, infine, i turisti che in giro per la città alla scoperta delle tante bellezze del nostro territorio aderiscono all’iniziativa, incuriositi e commossi – conclude la Clemente – A quanti negli anni hanno partecipato vanno i nostri ringraziamenti e per questo Natale invito tutti, sia le persone che già conoscono l’iniziativa sia quelle che ne sentono parlare per la prima volta su queste pagine, a recarsi presso le giocattolerie e le librerie aderenti ed acquistare, insieme al giocattolo per i propri figli, nipoti, amici e conoscenti anche un pensiero che farà la felicità di qualche bambino e bambina in città”.