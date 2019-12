Proposta cittadinanza onoraria al Direttore di Capodimonte Bellenger.

Il consigliere comunale del Pd Diego Venanzoni chiede al sindaco De Magistris di conferire la cittadinanza onoraria di Napoli al direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger. In una lettera a De Magistris, il consigliere ricorda i meriti di Bellenger, dal 2015 alla guida del Museo e del Bosco di Capodimonte. “Nella tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale e dei valori identitari della storia napoletana – scrive Venanzoni – Bellenger ha profuso grande impegno, dimostrando lungimiranza, competenza ed intuizione, stimolando l’interesse internazionale sul sito borbonico ed il suo immenso patrimonio storico e paesistico. Sarebbe un onore per tutti i napoletani averlo come concittadino”. Agli inizi di Giugno un Comitato di esponenti della cultura e delle professioni, guidato dalla storica dell’ Arte Adriana Dragoni ha raccolto oltre 1000 firme su una petizione consegnata al sindaco De Magistris nella quale si chiede la cittadinanza onoraria per Bellenger. (ANSA)

