Sanitari del 118 fanno nascere un bambino in casa a Frattamaggiore. Plauso dal presidente dell’Ordine dei Medici.

L’equipe del 118 Frattamaggiore B e l’Automedica hanno improvvisato una sala parto questa mattina a casa di una partoriente per garantire la nascita di un maschietto di 3.3kg in buona salute.

I sanitari sono intervenuti a seguito di una chiamata al 118 con cui si chiedeva aiuto per una donna gravida al nono mese che lamentava forti dolori. L’ambulanza e l’Automedica sono giunti a casa della signora alle 4.07, otto minuti dopo la chiamata, ed hanno trovato la donna di 34 anni in bagno, già in pieno travaglio.

L’equipe ha quindi applicato le procedure, facendo venire alla luce il bimbo. Subito dopo la mamma e il bimbo sono giunti al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Il neonato è stato accolto in una culla termica da un pediatra in Pronto Soccorso.

La nuova mamma, invece, è stata accompagnata direttamente in Ginecologia, in base al protocollo del “fast track”. Congratulazioni all’equipe da parte del direttore generale Antonio d’Amore e del direttore sanitario Monica Vanni. (ANSA)

Ciro Palladino, Giuseppina del Prete, Luigi Vallifuoco e Biagio Biondino. Sono i nomi dell’equipaggio del 118 che stanotte hanno trasformato un’ambulanza in una sala parto, facendo venire al mondo un bimbo che altrimenti sarebbe nato in strada.

“Un intervento straordinario – dice il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti – che descrive bene l’abnegazione e l’amore di quanti lavorano al servizio dei cittadini. Donne e uomini che sono sempre in prima linea negli ospedali,nelle ambulanze, negli ambulatori e negli studi sul territorio”.

Camici bianchi che troppo spesso si macchiano di sangue, a causa delle continue aggressioni. E ieri, proprio da Napoli alla presenza del ministro Roberto Speranza, l’Ordine dei Medici ha simbolicamente siglato una nuova alleanza.

“Questo intervento straordinario – dice Scotti – spero possa altrettanto simbolicamente dare avvio ad un cambio di rotta. Quella contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari è una sfida che possiamo vincere solo se siamo uniti, per questo voglio ancora ringraziare i direttori generali che ieri con la loro presenza hanno detto “Io ci sono”. E ringrazio ancora una volta il ministro che ha testimoniato con i fatti l’attenzione del Governo su questo tema”.