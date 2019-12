Sciopero e Champions, martedì nero per il traffico a Napoli.

Martedì nero per il traffico a Napoli. Agli effetti dello sciopero di 24 ore proclamato in città per il trasporto pubblico locale da tre sindacati autonomi, si sono aggiunti nel pomeriggio due sit-in di protesta (in via Brin e via Marina) e il movimento veicolare legato al match di Champions League del Napoli, in programma alle 18.55 al San Paolo.

Si segnalano ingorghi un po’ ovunque: per percorrere il tratto piazza Cavour-piazza Dante sono stati impiegati in auto addirittura 50 minuti.

Intanto l’Anm rende note le percentuali medie di adesione allo sciopero, sommando i turni mattutini e pomeridiani: circa il 30% per i trasporti di superficie, il 22% per la metropolitana, il 44% sulle funicolari. (ANSA)