“Cara Selvaggia Lucarelli noi napoletani siamo diventati suscettibili perché col sole, con la pizza e col mandolino non si campa mentre, a scrivere di acidità e luoghi comuni sui social, sì, e tu lo sai bene. Ma non ti preoccupare, noi napoletani siamo permalosi, non invidiosi. Salutaci la nebbia di Milano”. E’ quanto scrive sulla sua pagina facebook Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud, in merito all’articolo della Lucarelli pubblicato su Il Fatto Quotidiano.

