Riduzione di carreggiata sul viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli a partire dalla mezzanotte per “attività di monitoraggio ed ispezione”. Ne da’ notizia la società in una nota.

“Nel tratto ‘viadotto di Capodichino’ in modalità continuativa – è scritto – la circolazione sarà garantita su due corsie per senso di marcia in entrambe le direzioni. Nelle ore di punta tale provvedimento potrebbe comportare qualche possibile ritardo”. (ANSA)