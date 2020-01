Traspoti, De Luca: serve azienda unica regionale.

“Credo che sia maturo il tempo per fare almeno uno studio per un piano industriale unitario, tradotto in termini semplici su un’azienda unica regionale di trasporto”.

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. “Dobbiamo adottare un modello come quello di Milano – ha aggiunto – Senza demagogia, senza vendere illusioni perché non possiamo affossare le aziende risanate. Serve un piano industriale, avere tranquillità finanziaria e se il piano regge, se abbiamo le risorse credo che possiamo avviarci anche in quella direzione”.

De Luca ritiene che “nella regione Campania ci sia una grande anomalia. La nostra competenza è su Eav e sui servizi con Trenitalia: questo comparto funziona. Eav ha bilanci in attivo, fa assunzioni, acquista pullman e treni. Poi abbiamo delle criticità che riguardano Anm e Ctp. Ora evidente che non possiamo reggere in questa situazione”.

De Luca ha ricordato che Eav “ha già dato una mano ad Anm che aveva dei crediti nei confronti dell’azienda. (ANSA)