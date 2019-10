Ufficiale, Tangenziale gratuita fino al 5 novembre.

Il Consiglio di Amministrazione di Tangenziale di Napoli SPA si è riunito in via straordinaria oggi 25 ottobre 2019, per discutere e approvare la sospensione dei pedaggi dalla mezzanotte del 26 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedì 5 novembre.

“Tale decisione è stata deliberata per agevolare la cittadinanza in vista delle festività di Ognissanti e accoglie un invito formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”, si legge in una nota.

Intanto sono già operative le imprese che realizzeranno i lavori sul Viadotto Capodichino, dove sono stati svolti già i relativi sopralluoghi ed organizzate tutte le attività preliminari e di progettazione per le attività di cantiere. I tecnici di Tangenziale di Napoli, con la collaborazione di esperti esterni, stanno definendo le tempistiche dell’intervento. Le fasi di lavorazione saranno tempestivamente comunicate al Comune di Napoli, così come concordato nel tavolo tenutosi ieri a Palazzo San Giacomo.