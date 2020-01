Unicef, il Presidente Samengo incontra la Direttrice del Centro Ricerca Innocenti.

Oggi il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo ha incontrato Gunilla Olsson, nuova Direttrice del Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF (IRC) di Firenze.

“Questo incontro è stata l’occasione per ribadire l’impegno comune a favore dei bambini e degli adolescenti e delineare nuove prospettive di collaborazione sulle problematiche che riguardano l’infanzia sia nei paesi più svantaggiati, sia nei paesi più ricchi, prestando particolare attenzione ai temi d’attualità”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

La Direttrice Olsson ha espresso un grande entusiasmo ed interesse a continuare e rafforzare la collaborazione con il Comitato italiano per l’UNICEF che, assicura, sarà ricca di opportunità non solo per il Comitato, ma anche per il centro di Ricerca UNICEF.

Il Presidente Samengo ha ricordato l’importanza che ha la presenza di un Centro internazionale di ricerca UNICEF in Italia come quello di Firenze, più volte sottolineata anche dal nostro Governo, e ha accolto e ricambiato l’entusiasmo espresso dalla Direttrice per la rinnovata collaborazione.

L’incontro odierno si è svolto presso la sede nazionale dell’UNICEF Italia di Roma.

Gunilla Olsson: è stata nominata nuova direttrice del Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF (IRC) all’inizio di quest’anno; precedentemente, tra i numerosi incarichi ricoperti, ha lavorato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite a New York come responsabile del Transition Team su UN Development System Reform, come Rappresentante dell’UNICEF Indonesia, e come Direttrice del Dipartimento di Governance, Nazioni Unite e Affari multilaterali nel quartier generale dell’UNICEF a New York.

Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF (IRC) di Firenze – Nel 1988, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) ha istituito a Firenze un centro di ricerca per sostenere le proprie attività a favore dei bambini di tutto il mondo e per individuare e approfondire con ricerche le aree di intervento presenti e future dell’UNICEF. Gli obiettivi primari del Centro di Ricerca UNICEF Innocenti sono migliorare la comprensione, a livello internazionale, delle tematiche attinenti ai diritti dei minori e incoraggiare la piena attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per supportare iniziative di tutela in tutto il mondo. Il Centro intende definire un quadro globale per la ricerca e l’approfondimento all’interno all’organizzazione, a sostegno dei suoi programmi e delle sue politiche generali.