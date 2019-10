Vomero, continua l’emergenza rifiuti, a cumuli sui marciapiedi.

Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ritorna sulla questione per segnalare, ancora una volta, la presenza stamani, in una giornata di sole con tanta gente per strada per godersi il passeggio della domenica mattina, di diversi cumuli di rifiuti, in particolare in via Stanzione e nella centralissima piazza Vanvitelli. In piazza degli Artisti, abbandonati sul marciapiede, si trovano ben tre materassi

” Purtroppo – stigmatizza Capodanno – diverse piazze e strade di uno dei più bei quartieri di Napoli, il Vomero, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a dei veri e propri letamai, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso a quanti si trovino a passare lungo le arterie di volta in volta interessate. Certamente un pessimo biglietto da visita anche per quei turisti che si arrampicano sulla collina per ammirare i beni artistici e ambientali presenti sul territorio “.

“ Pure oggi – precisa Capodanno – , i passanti che si sono trovati a transitare sul marciapiede di via Stanzione, dinanzi alle campane per la raccolta differenziata, hanno potuto notare la presenza, oltre che dei classici sacchetti, anche di tutta una serie di rifiuti, imballaggi di cartone, recipienti di plastica e quant’altro. Una situazione che si ripresenta quasi quotidianamente, al punto che, sulle campane per la raccolta differenziata, sono stati affissi dei manifesti che recitano”. Una strada pulita non dipende dal servizio di pulizia ma dall’educazione e del rispetto dei suoi abitanti “. Un appello che, almeno fino a questo momento, non ha sortito evidentemente gli effetti sperati “.

” Cumuli d’immondizia si potevano osservare nella centralissima piazza Vanvitelli, sempre nei pressi delle campane – sottolinea Capodanno -. Racchiusi in sacchetti trasparenti, si notavano mischiati tanti rifiuti che andrebbero invece sottoposti a raccolta differenziata. Rifiuti anche sulla carreggiata, presumibilmente per il mancato spazzamento “.

” In piazza degli Artisti si notava la situazione più eclatante- prosegue Capodanno -. Ben tre infatti erano i materassi abbandonati sul marciapiede presumibilmente senza che fosse stato attivato l’apposito servizio dell’Asìa per il ritiro degli ingombranti “.

“ Purtroppo – stigmatizza Capodanno -, con non poca irritazione constatiamo che, nonostante le numerose segnalazioni legate alle inefficiente più volte manifestatesi nell’ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell’area collinare della Città, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva dell’annoso quanto sentito problema “.

Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici preposti affinché indaghino sui motivi dei tanti disservizi più volte segnalati, comminando le sanzioni del caso ai trasgressori e eliminando i cumuli di spazzatura presenti su marciapiedi e carreggiate. Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità, pure in relazione a presumibili comportamenti omissivi, del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali molti ingombranti, abbandonati per strada a tutte le ore del giorno.