Afragola: Castiello (Lega), caso esclusione bambino da recita natalizia va chiarito.

“Quella del bambino di Afragola, escluso dalla recita natalizia perché affetto da sospetto autismo, è una vicenda al tempo stesso triste ed inquietante, e che,se non affrontata in modo adeguato, rischia di configurarsi come pericoloso precedente. Non è possibile infatti far finire in archivio e senza conseguenze, magari declassandola a mera leggerezza da parte della dirigenza della scuola, quella che è invece una brutta storia, in cui tanti sono i lati oscuri, sui quali va fatta piena luce. Mi chiedo, per esempio, come sia stato possibile che il Provveditorato agli studi di Napoli, a cui certamente la notizia dell’accaduto sarà arrivata velocemente, non abbia tempestivamente disposto l’invio di propri ispettori raccogliendo la disperata e dolorosa denuncia della madre del bambino, che comprensibilmente invocava l’intervento delle istituzioni. Questo è un caso sul quale non si può abbassare la guardia: mi spenderò senza risparmio a sostegno del bambino e della sua famiglia, con la quale sono già in contatto, muovendo tutti i passi formali che mi sono consentiti”.

Lo dichiara la deputata della Lega Pina Castiello.