Campania, il nostro posto, presentato il progetto di Severino Nappi per aprire il centrodestra alla società civile.

“Campania, Il Nostro Posto” è il progetto presentato stasera al Palapartenope di Napoli davanti a 5 mila persone da Severino Nappi, presidente dell’associazione Nord Sud e vice coordinatore della Campania di Forza Italia, “nato per aggregare il meglio della società civile della regione, amministratori, movimenti e popolo del centrodestra”.

Sul palco Nappi, promotore dell’iniziativa, porta la famiglia Gargiulo, cinque artisti che interpretano una storia vera.

“Nell’epoca dei teatrini della politica, quelli di De Luca e del M5S – spiega -, noi abbiamo scelto di portare la politica a teatro dando voce a una delle migliaia di famiglie campane che ogni giorno deve affrontare e superare le difficoltà della vita”.

Attraverso il racconto dei personaggi, Nappi propone soluzioni concrete su servizi sociali, sanità, sicurezza, lavoro, agroalimentare, trasporti.

Come la social card. “È un progetto che assegna direttamente ai cittadini le risorse già oggi disponibili; non è più la Regione che impone come spendere i soldi, ma è la persona che in base ai suoi bisogni, decide e diventa protagonista della scelta. Un meccanismo virtuoso – assicura Nappi – che consente risparmi fino tre quarti della cifra realmente spesa, soldi che vengono così reinvestiti nelle prestazioni sociali, ampliandone il numero e i beneficiari”.

E conclude “Solo così, puntando su programmi e contenuti, non sui nomi – che pure verranno al momento opportuno dal tavolo nazionale – potremo coinvolgere le persone e archiviare definitivamente Vincenzo de Luca e le sue politiche scellerate e clientelari. Perché la politica non può essere cinico calcolo, ma passione e voglia di fare per la propria comunità. Noi siamo così e siamo convinti che in questo modo il centrodestra unito vince e convince. Chi invece usa il bilancino faccia il farmacista”.