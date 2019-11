Di Maio a Napoli: mai con De Luca, Mes da migliorare, avanti con prescrizione e revoca concessione Autostrade a Benetton.

In Campania una cosa è certa: che De Luca non è affatto ipotizzabile”. Lo ha detto il leader M5S Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della sede della Cassa depositi e prestiti, rispondendo ad una domanda sulle prossime elezioni in Campania e sulle scelte del M5s. “Se in questo Paese siamo in ritardo sul reddito di cittadinanza – ha proseguito Di Maio – è perché qualche genio della Regione Campania ha deciso che non voleva i rinforzi e così abbiamo perso tre mesi”.

“La riforma della prescrizione entra in vigore il primo gennaio, il lavoro è già stato fatto”.

Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti all’inaugurazione della sede di Cassa depositi e prestiti a Napoli. “Ora mi si dice che poteva esserci un blitz in Parlamento per fermare la nostra riforma – ha aggiunto Di Maio – e se qualcuno vuole votare un provvedimento che ci fa tornare ai tempi berlusconiani spero che non sia qualcuno di maggioranza”.

“Il tema non è il Mes in sé, ma se sia un salva Stati o uno stritola Stati. Ieri abbiamo avuto una riunione del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e siamo tutti d’accordo sul fatto che questo accordo deve essere migliorato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della sede di Napoli di Cassa Depositi e Prestiti.

“Il Governo è compatto e lo è il Movimento 5 Stelle sulla revoca della concessione autostradale a Benetton”. Lo ha detto Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione della sede di Cassa depositi e prestiti, a Napoli.

“Ricordo tanti episodi in cui la Lega chiese di non togliere le concessioni ai Benetton – ha affermato – In più casi abbiamo avuto o lo stesso Salvini o persone come l’ex viceministro Rizzi che si sono posti contro la revoca delle concessioni”. (ANSA)