La scomparsa di Armando De Rosa, il cordoglio di Patriciello: aveva a cuore il Sud.

Scompare l’emblematica figura regionale Armando De Rosa. L’ex assessore regionale, marito dell’On. Flora Beneduce di Forza Italia, attualmente consigliere regionale della Campania, è venuto a mancare nelle prima mattinata. Aveva 91 anni ed era stato consigliere ed assessore provinciale e poi a lungo assessore regionale. Tra i vari ruoli ricoperti, come assessore regionale, anche quello di responsabile della Sanità in Campania. Nel 2006 si era candidato alla carica di Sindaco di Vico Equense.

“Con la morte di Armando De Rosa se ne va un pezzo di storia della politica campana. La notizia della sua scomparsa mi addolora e mi lascia un senso di profonda tristezza. In tanti anni di sincera amicizia e stima reciproca, ho avuto modo di conoscere una persona perbene e di apprezzarne le sue grandi qualità umane e politiche. Con lui ho condiviso tante battaglie, prima fra tutte quella per l’impegno in favore dello sviluppo e della crescita del nostro Mezzogiorno. Se ne va una persona vera che ha saputo sempre offrire nel corso della sua vita, un alto esempio di passione politica e di impegno civile. Le mie più sincere condoglianze alla moglie Flora Beneduce e a tutta la sua famiglia in questo momento di grande dolore”.

Così Aldo Patriciello, parlamentare europeo, commenta la notizia della scomparsa di Armando De Rosa.