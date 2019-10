L’assemblea nazionale dei Consigli Comunali al Maschio Angioino.

I beni comuni e il ruolo dei Consigli comunali sono al centro dell’assemblea nazionale Anci dei Consigli comunali che si è aperta ieri al Maschio Angioino di Napoli.

Un tema scelto nel solco della campagna avviata dal presidente della Camera, Roberto Fico, lo scorso febbraio, sui beni comuni, sulla fruizione degli spazi, sul diritto alla bellezza, sui patrimoni artistici.

“Molte volte quando inauguriamo aiuole, spazi – ha detto il presidente Anci, Antonio Decaro – chiediamo ai cittadini di occuparsene, magari di gestirli ma poi non sappiamo come fare perché gli uffici non hanno un indirizzo politico preciso, non ci sono norme regolamentari che possano accompagnare questo processo. In quest’ottica – ha sottolineato – è importante il ruolo del Consigli comunali che sono chiamati a fare piccole riforme regolamentari che permettano ai cittadini di diventare protagonisti attivi delle nostre città”. (ANSA)