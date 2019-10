Morto Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Berlusconi.

E’ morto a Roma, dopo lunga malattia, Paolo Bonaiuti, ex portavoce di Silvio Berlusconi e parlamentare.

Paolo Bonaiuti era nato a Firenze il 7 luglio 1940. Sposato, laureato in giurisprudenza, giornalista professionista, Bonaiuti e’ stato caporedattore del servizio economico del quotidiano milanese ”Il Giorno” fino al 1984, anno in cui e’ passato al romano ”Il Messaggero” come editorialista, capo redattore centrale e vicedirettore.

Alle elezioni del 1996 viene candidato da Forza Italia nella quota proporzionale in Toscana ed e’ eletto alla Camera. Alle elezioni del 13 maggio 2001 viene rieletto, ancora nel proporzionale. Nel 1996, quando la struttura di Forza Italia viene riorganizzata, Bonaiuti diventa responsabile del settore comunicazioni e nel 1997 e’ il portavoce di Silvio Berlusconi. Durante la campagna elettorale, Bonaiuti ha spesso usato la sua abilita’ verbale per polemizzare con gli avversari e Berlusconi, qualificando il suo avversario Francesco Rutelli come un ”portavoce” della sinistra, ha ironicamente proposto Bonaiuti per un confronto con lui.