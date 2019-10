Nappi a Mattina 9: trovate un lavoro a de Magistris.

“Faccio un appello ai governanti, in particolare al Pd che gli strizza l’occhio: trovate un lavoro a Luigi de Magistris così se ne va via prima. Abbiamo bisogno di un’amministrazione che lavori, non che passi il tempo a farsi i selfie. De Magistris è alla ricerca di qualunque cosa gli dia un futuro, siccome non ce l’ha lo deve trovare in qualche modo”. Lo ha detto Severino Nappi, presidente Associazione Nord Sud, in un’intervista a Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold.

“Che spettacolo triste vedere tutte queste persone alla ricerca di un impiego pubblico: de Magistris deve trovare un lavoro perché non ce l’ha, De Luca deve trovarlo perché la pensione non gli basta, i Cinque Stelle sanno che non torneranno in Parlamento”.