Nappi: porto la politica in scena al Palapartenope.

“E’ la politica che entra a teatro, in contrapposizione a quelli che finora sono stati -e sono- i teatrini della politica. Per la prima volta la politica va in scena e racconta la storia vera di una famiglia che testimonia la complessità del vivere quotidiano nel nostro posto”. Così Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud, nel corso dell’intervista a Radio Radicale in cui ha parlato delle prossime regionali in Campania e dell’ evento, da lui promosso, di lunedì 18 al Palapartenope di Napoli. “ Il progetto ‘campania il nostro posto’ nasce con l’obiettivo di aggregare e allargare il centrodestra per restituire centralità al rinnovamento della Campania”.



