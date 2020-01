Nappi: Rigenerazione urbana? La faremo noi.

“Le dichiarazioni di De Luca e De Magistris sulla necessità di valorizzare il patrimonio immobiliare sono surreali. Dove sono stati in tutti questi anni? Cos’ hanno fatto di fronte allo scempio, all’indifferenza, al degrado? Nulla. Ne parlano oggi solo perché è tempo di elezioni. Ma i cittadini non sono stupidi e li puniranno senza guardare alla funambolica formula elettorale che sceglieranno”.

Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “Nel nostro programma di governo -sottolinea Nappi- c’è un grande piano di rigenerazione urbana e di riqualificazione ambientale, frutto del lavoro di questi anni in sinergia con le imprese, il sindacato, il mondo delle professioni, da realizzare con i fondi della nuova programmazione europea. Finalmente -conclude- la Campania sta per lasciarsi alle spalle la brutta stagione della politica inetta e clientelare, fatta di carrozzoni capaci solo a umiliare la nostra regione”.