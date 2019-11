Regionali, Cirielli: ok Caldoro ma si parta dal programma.

“Stefano Caldoro è sicuramente un ottimo candidato alla presidenza della Regione Campania da schierare per restituire speranza alla nostra regione distrutta dal Pd e da De Luca. FdI aveva peraltro dato disponibilità a tutti i nominativi tra i molti di qualità di Forza Italia e ci fa piacere che la scelta sia caduta su una persona onesta e competente come lui. In ogni caso sarà Giorgia Meloni, d’intesa con gli alleati, ad avere l’ultima parola”. Lo dichiara il Questore della Camera Edmondo Cirielli: “Caldoro è stato un bravo governatore e, durante il suo mandato, aveva iniziato a tirare fuori la Campania dal baratro in cui era finita per colpa della mala gestione di Bassolino e della sinistra. De Luca, negli ultimi cinque anni, ha nuovamente peggiorato la situazione: lo dimostrano le innumerevoli criticità in cui si trovano, ad esempio, i trasporti, la sanità, il settore dei rifiuti e quello delle infrastrutture. Per il rilancio della Campania – conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia – si parta da un programma condiviso da tutto il centrodestra. FdI è pronta a fare la sua parte per garantire legalità, lavoro, sicurezza e sviluppo ai cittadini campani”.

