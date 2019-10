Regionali, Picarone a Mattina 9: non vedo come il Pd possa non sostenere De Luca.

“Un’alleanza Pd-Cinque Stelle che escluda De Luca? Non credo che il Partito Democratico sia masochista al punto di perdere le elezioni non appoggiando un’esperienza di governo che è stata valida. A lavorare a ipotesi di questo tipo è una parte del ceto politico che non ha mai digerito De Luca, ma per fortuna il governatore è molto popolare tra la gente”.

Lo ha detto Francesco Picarone, consigliere della Regione Campania e presidente della Commissione Bilancio, in un’intervista realizzata a Mattina 9, il morning show in onda sull’emittente Canale 9 – 7 Gold.

“L’alleanza che attualmente sta governando la Regione ha la forza per vincere di nuovo: sono convinto – ha concluso Picarone – che con i Cinque Stelle si possano realizzare accordi su basi chiare, ma le pregiudiziali e i veti non sono accettabili, soprattutto nei confronti di chi ha ben operato”.