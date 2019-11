Sindaci di Sorrento e Positano aderiscono alla Lega.

Matteo Salvini sarà giovedì a Sorrento per celebrare l’ingresso dei sindaci di Sorrento e Positano nella Lega. Il segretario sarà alle 11 al Circolo dei Forestieri insieme ad alcuni parlamentari e al sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e quello di Positano Michele De Lucia.

“La Lega cresce in Campania – spiega l’europarlamentare Lucia Vuolo – ed è l’inizio di un processo di apertura alla società civile e alle realtà civiche. Le adesioni sono il frutto di un lavoro certosino e silenzioso di ascolto che tutti i parlamentari e dirigenti politici della Lega hanno messo in campo. I risultati lusinghieri della competizione politica europea con la presenza degli eletti consentono di rafforzare le fila della Lega in Campania”.

Vuolo sottolinea anche che “per la provincia di Salerno l’adesione di una piccola comunità come quella di Positano si inserisce nel più ampio contesto delle adesioni di amministratori locali pronti a riconoscere nel progetto politico della Lega una giusta direzione”. (ANSA)