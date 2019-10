Studentessa del Mario Pagano: discriminata dai miei coetanei francesi, le scuse del sottosegretario.

“Sono stata in Francia, a Colombe per uno scambio culturale ma i miei coetanei ci hanno sottoposto a discorsi molto discriminanti nei nostri confronti: dicevano che erano superiori. Non abbiamo avvertito un senso di fraternità europea. Ho avuto la netta sensazione che non esiste un senso di affetto tra i due Paesi almeno tra i giovani”.

Questo l’intervento di Anna Napolitano, una studentessa dell’Istituto Bernini Pagano di Napoli che ha raccontato l’esperienza di viaggio alla pari in Francia al ministro per gli Affari europei Enzo Amendola e al sottosegretario francese agli Affari Europei, Amélie De Montchalin, nell’incontro con gli studenti al Grenoble.

“Ti faccio le mie scuse – ha replicato De Montchalin – quei ragazzi hanno perso una chance. L’Europa esiste e il fatto che alcuni francesi abbiano questi comportamenti vuol dire che dobbiamo fare un grande lavoro per debellare atteggiamenti discriminatori. Questo mostra anche come è fragile l’Europa. Abbiamo costruito tante cose insieme”.