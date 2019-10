Ginecologia ed Ostetricia, congresso all’Hotel Royal Continental.

La conferenza approfondirà le tematiche più rilevanti che riguardano la pratica clinica in Ginecologia ed Ostetricia e il ruolo del ginecologo a fianco della donna, non solo nelle condizioni di malattia, ma nelle varie fasi della sua vita – dall’adolescenza all’età adulta, dalla maternità alla menopausa –, assistendo ai cambiamenti che l’età comporta, sia in termini di salute riproduttiva, sia di benessere complessivo.

Interverranno:

Antonio Chiantera , Presidente del Congresso

, Presidente del Congresso Giuseppe De Placido , Presidente del Congresso

, Presidente del Congresso Luigi Stradella , Presidente del Congresso

, Presidente del Congresso Fulvio Zullo , Presidente del Congresso

, Presidente del Congresso Giovanni Scambia , Presidente SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetrica

, Presidente SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetrica ssa Elsa Viora, Presidente AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

Clicca qui per consultare il programma del Congresso SIGO 2019