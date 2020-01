I Territori della Giustizia Riparativa, convegno martedì 14.

Si terrà a Napoli il 14 gennaio prossimo, presso l’Isola F 13 del Centro Direzionale, l’incontro di sensibilizzazione su “I Territori della Giustizia Riparativa” con laboratori di Riparazione del dolore e dei legami sociali.

“I Territori della Giustizia Riparativa” è il titolo che la cooperativa Crisi ha dato ad una serie di eventi itineranti organizzati in collaborazione con l’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa con il contributo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Il primo si è tenuto a Taranto il 29 novembre 2019. L’appuntamento per la seconda tappa è a Napoli il 14 gennaio 2020. L’evento nella città partenopea è realizzato con il supporto dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania e si svolgerà nella Sala Multimediale, Isola F 13 del Centro Direzionale.

Porgeranno i saluti istituzionali la Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosa D’Amelio, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Giuseppe Scialla, la Presidente del Tribunale per i Minorenni, Patrizia Esposito, la Procuratrice della Repubblica per i Minorenni, Maria de Luzenberger Milnernsheim, il Garante dei detenuti, Samuele Ciambriello e il Presidente Associazione Nazionale Camere Penali Minorili, Mario Covelli.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano sarà presente attraverso un video messaggio di saluto.

La prima parte dell’incontro sarà destinata a delineare i principi della giustizia riparativa e le metodologie da attivare per la costruzione di una giustizia a misura di bambino mediante la diffusione della cultura della riparazione sia nell’ambito strettamente giudiziario, sia all’interno della multiforme trama dei rapporti interpersonali nei micro e nei macrosistemi.

Si confronteranno sul tema: Anna Coppola De Vanna, Presidente del CRISI, Gianluca Guida, Direttore IPM Nisida, Camillo Irace, Professore Università Vanvitelli Caserta, Damiano Francesco Nirchio, Esperto Giustizia Riparativa e Teatro Sociale, Mariavaleria Del Tufo, Professore Università Napoli, Renato D’Antuono, Vice Presidente Camera Penale Torre Annunziata, con la moderazione di Icilio Martire, Presidente Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

La seconda parte sarà strutturata in forma laboratoriale per realizzare un confronto esperienziale tra i partecipanti su esperienze e testimonianze di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale. I laboratori, condotti da Ilaria De Vanna, Esperta di Giustizia Riparativa e Icilio Martire, recano un titolo suggestivo: “Riparare il dolore e i legami sociali” per sottolineare la portata etica dell’atto del riparare in vista della cura delle sofferenze rivenienti da lacerazioni, conflitti tra persone in relazione e il significato “politico” della riparazione delle ingiustizie a livello sociale, nelle comunità.

La partecipazione all’evento seminariale è gratuita.