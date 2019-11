Il cordoglio del SUGC per la scomparsa di Carmine Spadafora.

È morto oggi (18 novembre 2019) a Benevento all’età di 64 anni il giornalista Carmine Spadafora. Ha iniziato la sua attività con “Tuttanapoli” e “Napoli Oggi”, fu assunto come praticante nel 1987 a “il Giornale di Napoli”, poi l’avventura con “Roma” di Casillo (dal 1990 al 1993) e quindi a “Il Giornale” di Montanelli e all’AdnKronos, per più di venti anni, come corrispondente da Napoli.

Cronista di nera, ha frequentato a lungo la sala stampa della questura di Napoli, diventando ben presto punto di riferimento, per la sua conoscenza dei fatti, per diverse generazioni di giovani giornalisti. Da anni era componente del collegio dei probiviri dell’emeroteca-biblioteca “Tucci” di Napoli.

“Carmine è stato un cronista di razza, le sue domande sempre puntuali, stringenti, costringevano l’interlocutore a scoprirsi. Ci mancheranno la sua curiosità, la sua dolcezza, le sue riflessioni. Il segretario e il presidente del SUGC, Claudio Silvestri e Gerardo Ausiello, insieme a tutto il direttivo si stringono ai familiari e agli amici di Carmine. A loro va il nostro abraccio affettuoso”