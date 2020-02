Legge “Salva-Suicidi”: il debito emergenza sociale, incontro ad Aversa sabato 8.

“Il Sovraindebitamento è di fatto una emergenza sociale. La crisi economica morde ancora migliaia di consumatori e piccole imprese -non assoggettabili al fallimento- sono a rischio default. La normativa sul sovraindebitamento può offrire efficaci rimedi per i soggetti che possono farvi ricorso e beneficiarne.” sostiene l’ avv Monica Mandico, presidente dell’associazione “Centro Tutele Famiglie e Imprese Sovraindebitate”.

L’associazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti Napoli Nord, con il Patrocinio morale della Città di Aversa, della Diocesi di Aversa, della Caritas Diocesana e dell’ Associazione Casa dei Figli, ha organizzato il convegno dal titolo “La Legge Antisuicidi, quali opportunità offre la Legge per liberarsi dai debiti insopportabili” che si terrà sabato 8 febbraio 2020 ore 10: 00 presso Sala Convegni Caritas Diocesana, Vicolo Sant’Agostino 4, Aversa .

L’evento aperto alla cittadinanza sarà l’occasione per fare il punto sulla Legge 3/2012 conosciuta come la “Salva Suicidi” e sul suo stato dell’arte. I saluti di apertura sono affidati al Sindaco Alfonso Golia e al Direttore Caritas di Aversa, Don Carmine Schiavone. I temi affrontati durante l’incontro: Il Sovraindebitamento quale emergenza sociale; Il sistema di tutele normativa sul sovraidebitamento; La legge salva- suicidi ed il passaggio al nuovo Codice della Crisi; Il sistema di tutele europee per la soluzione del debito per favorire la ripresa economica di famiglie e imprese .

Ne discutono l’avv. Monica Mandico, l’avv. Luigi Benigno segretario generale dell’Associazione Centro Tutele Consumatori e Imprese; il dott. Antonio Musella presidente Commissione sovraidebitamento ODCEC Napoli Nord e il dott. Nicola Graziano giudice delegato presso il Tribunale di Napoli.

La conclusione affidata a Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, vedrà un focus sul “Sovraindebitamento nel territorio della Diocesi di Aversa”

L’incontro divulgato e sponsorizzato dal Sole 24 Ore e per la rilevanza dell’argomento il convegno è valido ai fini della formazione professionale di Commercialisti e Avvocati.

E’ prevista nell’incontro la presentazione del libro “Casi e questioni di Sovraindebitamento” a cura di Nicola Graziano in collaborazione con Luigi Benigno. Le associazioni “Federcasalinghe Obiettivo Famiglia” e “Casa del Consumatore” Campania, nella persona del presidente Dominique Testa, sostengono l’iniziativa.