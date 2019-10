L’Ordine dei Medici ospita il ministro Speranza venerdì 25.

Venerdì 25 ottobre ore 15.30,il ministro della Salute Roberto Speranza sarà all’Ordine dei Medici di Napoli per prendere parte alla discussione sul tema: La sicurezza dei professionisti sanitari, prospettive e proposte. «Una presenza – dice Silvestro Scotti – che ha un altissimo valore per l’intera categoria rispetto a quello che ormai è un vero e proprio allarme sociale». L’importanza del tema è sottolineata dal fatto che è la prima volta in assoluto che il ministro Speranza fa tappa presso un ordine provinciale, del resto proprio l’Ordine dei Medici di Napoli è stato più volte protagonista di campagne di sensibilizzazione e di iniziative volte ad informare i cittadini. Il primo ad intuire la portata del problema, in tempi non sospetti, è stato Silvestro Scotti che ha sempre cercato di tenere acceso il faro dell’opinione pubblica per tutelare i medici vittime di continue aggressioni. Lo ha fatto mettendoci la faccia e arrivando anche lanciare provocazioni che, strumentalizzate, lo hanno portato a subire duri attacchi. «Un buon presidente – minimizza Scotti – deve anche fare un po’ da parafulmine dei colleghi e di certo non deve avere il timore di subire attacchi se c’è da affrontare problemi tanto importanti».Tema portante del dibattito sarà la discussione sul provvedimento di legge in discussione alla Camera sul tema, ma soprattutto dei contenuti riferibili alla procedibilità d’ufficio e del riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale per l’operatore sanitario nell’esercizio della sua funzione. «Per garantire la piena informazione degli operatori presenti -conclude Scotti – e per diciamo “avvicinare il palazzo alla piazza”prenderanno parte al dibattito organizzato dall’Ordine dei Medici, tra gli altri, Maria Domenica Castellone, Federico Conte, Michela Rostan ePaolo Siani».

