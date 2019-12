Ordine Ingegneri, targhe a Manfredi e Ferlaino.

Il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, professor Edoardo Cosenza – informa una nota – ha offerto due targhe al “Merito professionale” a due ingegneri d’eccezione: l’ex presidente del Calcio Napoli, Corrado Ferlaino, e il Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi.

La consegna si è svolta nell’aula magna del complesso Federiciano di San Giovanni a Teduccio, in occasione della cerimonia per la proclamazione dei Senatori (45 anni dalla laurea) e degli Emeriti (50 anni dalla laurea) dell’Ordine degli ingegneri di Napoli.

Ha introdotto la cerimonia il presidente della Scuola Politecnica Federiciana, Piero Salatino e ha portato il suo saluto anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

La targa consegnata a Ferlaino porta questa dicitura: “Per aver dato lustro a Napoli, oltre che con la sua attività professionale, anche con le affermazioni della Società Calcio Napoli, di cui è stato indimenticabile Presidente”.

Quella offerta a Manfredi – primo rettore della Federico II proveniente dall’area ingegneristica – recita: “Per l’impegno profuso nella diffusione internazionale della cultura ingegneristica napoletana, sia in ambito scientifico che professionale”.

La cerimonia dei senatori dell’Ordine – conclude la nota – si è svolta per la prima volta nel nuovo complesso universitario di San Giovanni a Teduccio entrato in funzione da poco più di due anni, al cui sviluppo il Professor Edoardo Cosenza è delegato, in un ideale collegamento fra la grande tradizione ingegneristica napoletana e il futuro di una professione sempre più strategica per lo sviluppo e l’innovazione.(ANSA)