Premiati dall’Ordine i Medici che celebrano i 40 anni di carriera al Teatro Augusteo.

Tutto esaurito, come sempre, al Teatro Augusteo in occasione della cerimonia di consegna delle medaglie per i 40anni di carriera organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia.

Un traguardo importante, ha sottolineato il presidente Silvestro Scotti, che ci onoriamo di festeggiare assieme tanti colleghi che ancora oggi sono pilastri del sistema sanitario nazionale.

Scotti ha anche rivolto un applauso ai medici che purtroppo sono spesso vittime di aggressioni, ma che nonostante tutto continuano a lavorare per garantire il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.

Tanta l’emozione per questa premiazione anche da parte della presidente degli Odontoiatri Sandra Frojo. Nel corso della serata di premiazione non sono mancato momenti di spettacolo affidati ai camici bianchi che nella vita, oltre alla medicina, non hanno mai smesso di dedicare un pizzico di tempo libero alla musica e allo spettacolo.