“Seminario per agenti immobiliari: strategia di acquisizione”, Agostino Romano (consigliere Confcommercio Campania): “Formazione sempre al primo posto”.

Migliorare e migliorarsi. Nella mattinata di venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 9:00, presso villa Vitrone, in via F. Renella, 98, in Caserta, si è tenuto il “Seminario per agenti immobiliari: strategia di acquisizione”.

Il meeting, promosso da Confcommercio – Imprese per l’Italia (Campania), EbiTer (Ente Bilaterale Terziario della Campania), F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’affari) e CAT Confcommercio – Centro Assistenza Tecnica (Campania), ha potuto contare sulla preparazione e sulle grandi doti umane del mental coach Pietro Margiotta, fondatore, nel 2009, del progetto “Formazione libera…mente”. A salutare i presenti è stato il presidente F.I.M.A.A. Campania, Vincenzo De Falco.



Nel corso dell’incontro formativo gratuito, sono stati affrontati diversi punti fulcro dell’attività dell’agente immobiliare, come la motivazione, l’obiettivo, il ciclo produttivo, la qualificazione delle richieste di acquisto, il conseguimento dell’incarico di acquisto. Un ruolo commerciale che richiede spiccate caratteristiche nella zona di pertinenza operativa, nel censimento della clientela, nella ricerca dei centri di influenza e nell’attuazione della ricerca mirata. Margiotta ha posto l’accento anche sulle procedure di e-mailing, sugli incarichi, sulla gestione del portfolio immobili, sulla pianificazione della verifica dati e sul coaching 1 to 1.

Il consigliere Confcommercio Campania e delegato agro aversano, Agostino Romano (broker titolare dell’agenzia immobiliare “RE/MAX Active” di Aversa), si è attivato in prima persona, con i colleghi del direttivo F.I.M.A.A. di cui è anche componente, per la realizzazione del seminario: “Ritengo che la formazione occupi una posizione privilegiata nella scala dei valori professionali di un agente immobiliare. Formarsi vuol dire rendere ai propri clienti un servizio all’altezza della situazione, che possa dare origine a quella consapevolezza dei propri mezzi fondamentale per essere impeccabili nel portare a termine una trattativa immobiliare. I professionisti si distinguono per essere cultori della materia ed ogni cultore deve apprendere dall’esperienza altrui, dall’esperienza di persone preparate come Pietro Margiotta. Ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti, dai colleghi agenti agli esponenti degli organi di settore presenti”.