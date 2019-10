MD.net a Bruxelles per la settimana europea delle Regioni e le Città.

Martedì 8 ottobre il progetto di cooperazione transnazionale MD.net, di cui la Regione Campania è capofila, e che coinvolge 13 partner di nove paesi euromediterranei che hanno come comune denominatore il brand dieta mediterranea, sarà ospitato all’interno della Settimana Europea delle Regioni e delle Città che si tiene a Brussels fino al 10 ottobre.

Dalle 16,30 alle 19 i partner del progetto prenderanno parte ad un laboratorio partecipativo per scambiarsi opinioni e promuovere le loro azioni di valorizzazione e di sviluppo incentrate sulle opportunità non sfruttate del brand, patrimonio UNESCO, dieta mediterranea. Dopo una presentazione del progetto al pubblico infatti, si apriranno tre tavoli di discussione a cui parteciperà il pubblico insieme ai partner intervenuti: Darko Ferčej, direttore dell’Istituto per soluzioni complete di sviluppo – eZAVOD/Slovenia, Francesca Maciocia, referente Scabec – Regione Campania/Italia,

Manuel Montoya, Project manager, Camera di commercio, industria e spedizioni ufficiali di Siviglia/Spagna, Elodie Nunes, segretario esecutivo, Commissione Intermediterranea della Conferenza delle regioni periferiche e marittime/Francia, Ramon Sentmarti i Castané, rappresentante legale, PRODECA – Generalidad de Catalunia/Spagna, Nicola Caputo, ex coordinatore del Parlamento europeo della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, parlamento dell’UE/Afghanistan,

Carmela Cotrone, coordinatrice del progetto, Regione Campania/Italia, Sebastiano Leo, consigliere regionale, Regione Puglia/Italia, Chiara Marciani, assessore regionale, Regione Campania/Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Francesco Molinari, consulente politico, Regione Campania/Italia, Jelena Petrov, project manager, istituzione pubblica RERA S.D. per il coordinamento e lo sviluppo della contea di Spalato e Dalmazia/Croazia, Stefano Pisani, Sindaco, Comune di Pollica/Italia. Argomenti dei tre tavoli saranno: informazione, istruzione, innovazione; la cooperazione pubblico-privato; strategie di marketing per rafforzare le identità.

Al termine in una sessione plenaria si riferiranno i risultati dei tavoli e si aprirà una discussione generale che integra le questioni emerse. I risultati serviranno come punti di partenza delle prossime fasi dei progetti MD.net. #EURegionsWeek