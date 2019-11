Afternoon Tea, tutti i segreti del rito inglese per eccellenza.

Raffinato, discreto, per nulla inebriante ma molto, molto confortante, il tè, cioè l’infuso che si ottiene dalle foglie della Camellia sinensis, ha percorso una strada lunga e tortuosa prima di arrivare all’odierna celebrità.

Inizialmente considerato un medicinale, nelle isole britanniche si diffonde grazie a una regina di origine portoghese, ma il rito diventa veramente popolare alla corte della regina Vittoria.

Nel libro “Afternoon Tea. Storie personaggi, oggetti e segreti del rito inglese per eccellenza“, la scrittrice Marina Minelli non solo racconta le origini di questa grande tradizione britannica, spiega le sue connessioni con l’economia e il suo stretto legame con la royal family, ma offre anche molte idee e consigli per organizzare un perfetto “tea party”.

“La formula del ‘sacro rituale pomeridiano‘, diventato uno degli elementi fondanti dell’English lifestyle – osserva Marina Minelli – non è molto cambiata nell’arco di quasi due secoli, e ai tempi dell’Impero britannico qualsiasi suddito di Sua Maestà, dalle Cotswolds al più sperduto avamposto nelle colonie, si poteva sentire a casa grazie a una semplice tazza di tè”.

In Gran Bretagna, fra l’altro, l’Afternoon Tea è anche un modo per vivere le relazioni sociali e quelle familiari, è il pranzo italiano e il diner francese e quando gli inglesi aprono la loro casa per il tè del pomeriggio l’accoglienza viene curata fin nei minimi dettagli, perché la tradizione cresce e si sviluppa proprio come occasione mondana coltivata da tutti i ceti sociali.

In Italia, anche se una buona tazza di tè caldo è benvenuta, soprattutto nei giorni freddi e umidi, l’Afternoon Tea non ha mai fatto realmente presa però, ed evocando immediatamente luoghi e mood britannici resta un appuntamento imperdibile non appena varcata la Manica.

Ecco quindi in Afternoon Tea tutta la storia del rito, dei personaggi che hanno contribuito al suo successo, degli oggetti e dei segreti per vivere al meglio l’esperienza nel regno di Sua Maestà ma anche per riproporre un vero British Afternoon Tea fra le mura di casa propria.

Marina Minelli è laureata in Storia moderna a Bologna e ha fatto per molti anni la giornalista di cronaca. Esperta di storia delle famiglie reali europee, nel 2009 ha creato AltezzaReale.com, il primo sito italiano dedicato ai royal. Ha partecipato come opinionista a Uno Mattina Estate, Estate in Diretta, La Vita in Diretta, TG1 Storia, Tg2 Costume&Societa?, Mattino Cinque e TG5 Storia. Ha pubblicato “La famiglia Ferretti di Ancona”, “101 storie di regine e principesse che non ti hanno mai raccontato”, “Le regine e le principesse piu? malvagie della storia”, “101 storie sulle Marche che non ti hanno mai raccontato”, “Sulle tracce di Lady Diana – Quindici itinerari a Londra e dintorni nei luoghi della principessa di Galles” e “Royal Wedding – Dalla regina Vittoria al principe Harry, i matrimoni che hanno creato il mito della monarchia inglese”. Studiosa di royal commemorative potteries ha esposto la sua collezione al museo Glauco Lombardi di Parma e al Völklinger Hütte di Saarbrücken (Germania). Nel giugno del 2017 ha seguito il Trooping the Colour, la parata ufficiale per il compleanno della Regina, come giornalista straniera accreditata e il 19 maggio 2018 ha commentato su SkyTg 24 la diretta del matrimonio fra il principe Harry e Meghan Markle.