Attica, il primo titolo formato manga di Bonelli, presentazione sabato 7 da Star Shop.

Evento d’eccezione nel mondo del fumetto: la casa editrice Bonelli, leader nella produzione italiana, debutta nel formato (e nello stile) dei manga.

Lo fa con un progetto dal titolo Attica, affidato al noto autore Giacomo Bevilacqua, che presenterà in anteprima a Napoli il nuovo lavoro: l’appuntamento è per sabato 7 dicembre, ore 16, nei locali di Star Shop (vico San Giuseppe Cristofaro, zona Monteoliveto), la ‘casa’ partenopea del fumetto.

Attica è una serie di fantascienza ambientata in un futuro prossimo e incentrata sulla città che dà il titolo alla storia, bella e moderna ma circondata da impenetrabili mura. Attica è in realtà una grande illusione, e cinque ragazzi con strani poteri si uniscono per raderne al suolo le mura. (ANSA)