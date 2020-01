Dispera bene, Marcello Veneziani presenta il suo libro sabato 1 a San Giuseppe Vesuviano.

Sabato 1 febbraio, alle ore 11:30, la Sala Consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano

ospiterà il prestigioso evento di presentazione del nuovo libro del giornalista, scrittore e filoso,

Marcello Veneziani. Veneziani sarà introdotto e presentato da Silvia Annunziata, assessore alla cultura del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Il sindaco Vincenzo Catapano interverrà per i saluti istituzionali. Poi toccherà proprio al celebre intellettuale raccontare della sua nuova opera di recente pubblicazione: “Dispera bene: manuale di consolazione e resistenza al declino”.

Al termine della presentazione, Veneziani dedicherà tempo a tutti gli intervenuti che

vorranno rivolgergli domande ed approfondire le tematiche oggetto della presentazione.

Come si può continuare a vivere quando con l’età, i fallimenti e le delusioni si è persa la

speranza in tutto ciò che in passato dava un senso alle proprie giornate: idee politiche, relazioni umane, l’esattezza rassicurante della scienza, Dio? È venuta meno la speranza che le cose possano durare ed è venuta meno anche la speranza che le cose possano cambiare. Ma dopo le speranze finiranno anche le disperazioni. Con sguardo lucido e disincantato, Marcello Veneziani propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e far nascere la fiducia dalla disperazione. Si interroga sul mondo, sul tempo, sulla politica, sull’età che avanza, rivolge una lettera a un ragazzo del duemila e una postilla a un bambino neonato. E suggerisce un quadrifarmaco per affrontare il tempo che non ci piace, curare il pessimismo, ripararsi dal potere e finire in bellezza. Un libretto d’istruzioni per smontare e rimontare la vita, accettarla ma non subirla. Cosa mettere in salvo, prima che faccia notte, sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi.

Marcello Veneziani è nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. Proviene da studi filosofici.

Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali. È stato commentatore

della Rai. Si è occupato di filosofia politica scrivendo vari saggi tra i quali La rivoluzione

conservatrice in Italia, Processo all’Occidente, Comunitari o liberal, Di Padre in figlio, Elogio

della Tradizione, La cultura della destra e La sconfitta delle idee, I vinti, Rovesciare il 68, Dio,

Patria e Famiglia, Dopo il declino, Lettere agli italiani. È poi passato a temi esistenziali

pubblicando saggi filosofici e letterari come Vita natural durante, dedicato a Plotino, La sposa

invisibile, Il segreto del viandante e Amor fati, Vivere non basta, Anima e corpo e Ritorno a sud.

Dopo Lettera agli italiani ha pubblicato di recente Alla luce del Mito, Imperdonabili e Tramonti.

“È motivo di grande orgoglio per San Giuseppe Vesuviano – dichiara Vincenzo Catapano,

sindaco della città – ospitare un giornalista, scrittore e filosofo del calibro di Marcello

Veneziani, il cui pensiero ha costituito fonte di ispirazione per molteplici generazioni di

intellettuali interessati alla filosofia politica e ad i temi esistenziali che ci sono più cari e che

rappresentano elementi costitutivi della personalità di un uomo”.