Guida Editori, gli appuntamenti di novembre.

Mercoledì 6 alle ore 18:00 presso il Queen Makeda Grandpub in via di San Saba 11 – Roma

Francesco Femia e Gianluigi De Marchi provano a immaginare un’Italia diversa, se Garibaldi avesse perso la guerra contro i Borbone attraverso Il regno unito d’Italia (Guida Editori). Interviene: Mario Scali.

Giovedì 7 alle ore 18:00 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Ci sono città in cui le emozioni si sentono più forte, e Napoli è una di queste. Racconti, bozzetti, fantasticherie nate dalla penna di Marianna Guida in Un nido di memorie (Guida Editori). Con l’autrice interviene Enrico Guida.

Venerdì 8 alle ore 18:00 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Perché il Mezzogiorno è ancora oggi l’area più arretrata d’Italia e tra le più povere d’Europa? Ne discutono: Pino Ippolito Arminio – con il suo testo dal titolo Quando il sud divenne arretrato (Guida Editori) – Guido D’Agostino e Massimo Cimmino.

Sabato 9 alle ore 11:00 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Felice de Simone e il suo Leccatevi i baffi (Guida Editori) allieteranno il weekend dei lettori appassionati di cucina con una chiacchierata sulle ricette della tradizione napoletana e familiare. Intervengono Vincenzo Diego Bianchi e Fabrizio Ruggiero.

Martedì 12 alle ore 18:00 presso L’istituto Culturale Torquato Tasso – Sorrento (Na)

Conversazione con lo storico Ciro Raia su Storia di una rivoluzione. Il 1799 a Napoli (Guida Editori).

Giovedì 14 alle ore 18:00 presso l’Istituto di Cultura Meridionale, in via Chiatamone 63 – Napoli

La biografia di un uomo saggio in un testo di Francesco Cortese dal titolo: Un gentiluomo napoletano (Guida Editori). Intervengono: Gennaro Famiglietti, Domenico Ciruzzi, Diego Guida, Luigi Riello e Carlo Verna con Antonio Coppola. Conduce Antonello Perillo. Partecipa il Cardinale S.E. Crescenzio Sepe. Letture di Antonella Stefanucci. Contributo musicale di Stefano Draetta e Antonio Cerullo.

Giovedì 14 alle ore 18:00 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Realismo e visionarietà si alternano in I mostri di Anoir di Menotti Lerro (Guida Editori), un libro ambientato tra il Sud, il Centro, il Nord Italia e Cracovia. Con l’autore interviene Francesco D’Episcopo.

Giovedì 14 alle ore 20:00 Rotary Club Napoli Ovest, Hotel Excelsior in via Partenope – Napoli

Le vicende legate alla spedizione dei Mille trattate e commentate in un romanzo storico che tocca gli eventi principali vissuti in quel periodo. Con Gianluigi De Marchi, Francesco Femia e Il Regno unito d’Italia (Guida Editori) immagineremo un finale diverso.

Sabato 16 alle ore 17:00 presso l’Associazione napoletani a Milano in Via Marsala 8 – Milano Il Regno unito d’Italia (Guida Editori) arriva in Toscana. Intervengono Gianluigi De Marchi e il Presidente dell’Associazione Sergio Cati.

Sabato 16 alle ore 16:30 presso la Sala Cinese della Reggia di Portici

Con il patrocinio del comune di Portici, Felice de Simone e il suo Leccatevi i baffi (Guida Editori) allieteranno il weekend dei lettori con ricette della tradizione napoletana. Con l’autore intervengono Adolfo Mutarelli e Valeria Misso.

Martedì 19 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Nazionale Centrale in viale Castro Pretorio 105 – Roma

Caterina Sansoni sull’importanza delle relazioni umane e della predilezione di Elsa Morante per i «personaggi vivi (sebbene immaginari)», in I personaggi di Elsa Morante (Guida Editori). Interviene il professor Marco Bardini.

Giovedì 21 alle ore 17:30 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Le memorie di Alfredo Parente sul ruolo di Benedetto Croce nel periodo dalla crisi del regime fascista alla transizione democratica, in La lunga vigilia. Pensieri e ricordi politici, 1943-1946 (Ed. Dante Alighieri ) Ne discutono: Armida Filippelli, Gerardo Nicolosi, Ernesto Paolozzi.

Giovedì 21 alle ore 20:30 presso Il Clubino in via Luca Giordano 73 – Napoli

Lettura critica e autocritica della napoletanità con Marco Demarco e il suo Naploitation (Guida Editori).

Venerdì 22 alle ore 18:00 presso Salone Viviani Premio Annibale Ruccello – Castellammare (Na)

Conversazione con lo storico Ciro Raia su Storia di una rivoluzione. Il 1799 a Napoli (Guida Editori) presentato da Ciro Daino.

Venerdì 22 alle ore 18:30 presso la Libreria delle Donne in via Pietro Calvi 29 – Milano

Paola d’Agnese e Fabrizio Falconi discutono del confronto tra mondo maschile e femminile attraverso Rime di frattura (Guida Editori), un testo ricco di poesia, prosa, monologhi interiori e flussi di coscienza.

Martedì 26 alle ore 21:00 presso la Biblioteca civica di Santhià, in via Dante 4 – Santhià (Vc)

Con Il Regno unito d’Italia di Gianluigi De Marchi e Francesco Femia (Guida Editori), immaginiamo una diverso Paese. Intervengono Gianluigi De Marchie il responsabile della Biblioteca Luigi Zai.

Martedì 26 alle ore 17:00 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Rosanna Oliva: una Napoli intrisa di ricordi ed emozioni in Quando il Vesuvio aveva il pennacchio (Guida Editori). Intervengono Giuliana Cacciapuoti e Carla Mazzuca Poggiolini.

Venerdì 29 alle ore 17:00 presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 – Napoli

Ricordiamo l’artista Sergio Vecchio: dalle sue radici magnogreche alla contemporaneità di una figura straordinaria. Con Dora Celeste Amato, autrice di MondoVecchio. Unicità di un uomo (Guida Editori), Luigi De Simone e Viviana Vecchio. Letture dell’autrice.

Venerdì 29 alle ore 18:30 presso la libreria Odradek in via dei Banchi Vecchi 57 – Roma

Continua il tour poetico di Paola d’Agnese e Fabrizio Falconi con Rime di frattura (Guida Editori), un testo ricco di poesia, prosa, monologhi interiori e flussi di coscienza.

L'Associazione Guida alla Cultura in collaborazione con Guida Editori organizza eventi e manifestazioni culturali per la promozione della lettura e del libro per contribuire alla crescita culturale e sociale del nostro territorio.

